Женщина, сбившая мать с детьми в Москве, находилась в состоянии наркотического опьянения

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель Kia, которая сбила мать с двумя детьми на улице Свободы в Москве, находилась в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, действия 37-летней женщины можно квалифицировать по пункту "а" части 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). Санкции по указанной статье предусматривают лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Уточняется, что уголовное дело передали в территориальный орган столичного следственного управления Следственного комитета РФ.

Автомобиль, за рулем которого находилась подозреваемая, выехал на тротуар и сбил женщину с двумя детьми вечером в воскресенье, 27 ноября. В результате происшествия 36-летняя пешеход скончалась на месте, а ее четырехлетний сын – в автомобиле скорой помощи. Одиннадцатимесячную девочку, которая в момент аварии находилась в коляске, госпитализировали с сотрясением головного мозга.



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