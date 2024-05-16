Пентагон: США не планируют направлять военных инструкторов на Украину

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США не собираются отправлять своих военных инструкторов на Украину. Такое заявление сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что США проводят подготовку военнослужащих ВСУ по разным направлениям, и в том числе готовят летчиков, однако планов по отправке на Украину инструкторов у Пентагона нет.

Сингх также заявила, что Вашингтон не менял свою позицию относительно того, что украинские силы не должны применять вооружения, поставленные США, для ударов по целям на территории России.

Ранее сообщалось, что США работают над новыми пакетами военной помощи Украине. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер добавил, что не собирается говорить о сроках, когда о новом пакете помощи для Киева будет объявлено.