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30 января, 23:45

Транспорт

Москвичи рассказали о сложностях с обслуживанием китайских автомобилей

Москвичи рассказали о сложностях с обслуживанием китайских автомобилей

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У столичных владельцев китайских машин стали возникать сложности с ремонтом. Дело в том, что официальные дилеры не могут отремонтировать автомобили, попавшие в РФ по параллельному импорту. Причина связана с тем, что блоки управления в автомобиле для европейцев и китайцев отличаются от российских, поэтому диагностическое оборудование дилеров не видит в базе машины.

Как решить подобную проблему? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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