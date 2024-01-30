Москвичи рассказали о сложностях с обслуживанием китайских автомобилей

У столичных владельцев китайских машин стали возникать сложности с ремонтом. Дело в том, что официальные дилеры не могут отремонтировать автомобили, попавшие в РФ по параллельному импорту. Причина связана с тем, что блоки управления в автомобиле для европейцев и китайцев отличаются от российских, поэтому диагностическое оборудование дилеров не видит в базе машины.

Как решить подобную проблему? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.