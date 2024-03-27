Гостей ВДНХ пригласили в архитектурное путешествие по Москве

Отправиться в архитектурное путешествие по Москве можно на выставке-форуме "Россия". Там посетителям предлагают надеть очки виртуальной реальности и оценить проекты, которые оставили заметный след в столичной истории.

Кроме того, в пространстве Москвы на сводах цифрового купола показывают виртуальные экскурсии и знакомят гостей с современными технологиями, которые делают столицу одним из самых передовых городов в мире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.