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22 марта, 10:30

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"Город без окраин": Арбат

"Город без окраин": Арбат

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Александр Будзинский не променяет Арбат ни на какой другой район Москвы. Здесь он родился и вырос, здесь жили и работали его родители. В их коммунальной квартире когда-то бывал Сергей Есенин, еще раньше по окрестным переулкам гуляли Александр Пушкин и Михаил Салтыков-Щедрин, Александр Блок и Антон Чехов.

Вместе с другом Николаем Любимкиным они пройдутся по московским переулкам, вспоминая годы детства и молодости. Подробнее – в программе "Город без окраин".

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