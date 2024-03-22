"Город без окраин": Арбат

Александр Будзинский не променяет Арбат ни на какой другой район Москвы. Здесь он родился и вырос, здесь жили и работали его родители. В их коммунальной квартире когда-то бывал Сергей Есенин, еще раньше по окрестным переулкам гуляли Александр Пушкин и Михаил Салтыков-Щедрин, Александр Блок и Антон Чехов.

Вместе с другом Николаем Любимкиным они пройдутся по московским переулкам, вспоминая годы детства и молодости. Подробнее – в программе "Город без окраин".