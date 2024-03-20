"Город без окраин": Тропарево-Никулино

Район Тропарево-Никулино вошел в состав Москвы только в 1960 году. Но уже в 1975-м вся страна увидела типовые дома района в комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!". А в 1980-м построенная на его территории Олимпийская деревня приняла гостей со всего мира.

Тогда же в район приехал и молодой инженер, большой любитель футбола Алексей Гребенщиков. Выход на пенсию не изменил пристрастий москвича: теперь он главный организатор футбольных матчей в Тропарево-Никулино.

Подробнее – в программе "Город без окраин".