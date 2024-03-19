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19 марта, 11:30

Город

Почти 250 жилых домов отремонтируют на юге Москвы в 2024 году

Почти 250 жилых домов отремонтируют на юге Москвы в 2024 году

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На юге Москвы в 2024 году отремонтируют почти 250 жилых домов. Как рассказали в комплексе городского хозяйства столицы, специалисты восстановят фасады, приведут в порядок крыши и заменят магистрали инженерных систем.

Капремонт коснется в том числе и самого высокого дома, который находится на Лебедянской улице. Это 16-этажное здание сложной формы, построенное в 1983 году. Оно стало одним из первых зданий, где применили поворотные секции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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