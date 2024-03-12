Сергей Собянин рассказал о стремительном развитии ОЭЗ "Технополис "Москва"

Территория "Технополиса "Москва" занимает уже 280 гектаров. На них расположились шесть площадок, на которых трудятся 16 тысяч человек. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В своем телеграм-канале мэр Москвы напомнил, что в 2023 году особая экономическая зона пополнилась индустриальным парком "Руднево". На его базе по поручению Владимира Путина был создан Федеральный центр беспилотных авиасистем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.