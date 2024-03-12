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Новости

12 марта, 10:45

Новости

Сергей Собянин рассказал о стремительном развитии ОЭЗ "Технополис "Москва"

Сергей Собянин рассказал о стремительном развитии ОЭЗ "Технополис "Москва"

Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

Новости часа: поезда Замоскворецкой линии метро полностью обновят за три года

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, каким будет разноуровневый переход около ГЭС-2

"Мой район. Новости": Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии

Новости часа: Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

На Замоскворецкую линию вышел самый современный поезд метро – Собянин

Собянин объявил о выходе на линии метро поезда нового поколения "Москва-2024"

Новости часа: Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

На Замоскворецкую линию вышел самый современный поезд метро – Собянин

Территория "Технополиса "Москва" занимает уже 280 гектаров. На них расположились шесть площадок, на которых трудятся 16 тысяч человек. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В своем телеграм-канале мэр Москвы напомнил, что в 2023 году особая экономическая зона пополнилась индустриальным парком "Руднево". На его базе по поручению Владимира Путина был создан Федеральный центр беспилотных авиасистем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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