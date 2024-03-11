Собянин: под Малым Каменным мостом построят пешеходный переход

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый пешеходный переход появится под Малым Каменным мостом. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По данным мэра, переход будет частью прогулочного маршрута от "ГЭС-2" и кинотеатра "Ударник" до Репинского сквера. Расстояние до культурных объектов на Болотной набережной уменьшится в два раза.

Градоначальник рассказал, что специалисты сделают переход разноуровневым. Расходиться он будет ближе к Репинскому скверу: одна его часть пойдет к набережной, другая – вперед, нависая над рекой, там появится смотровая площадка.

Рабочие соединят уровни при помощи небольших лестниц, сказано в сообщении. Они станут амфитеатрами, на ступенях которых можно будет сидеть и смотреть на воду.



Между тем в районе Гольяново построят дорогу длиной 400 метров в рамках реализации программы реновации. Проектная документация уже согласована.

Также в январе подземный пешеходный переход под путями Московского центрального диаметра (МЦД) и Дмитровским шоссе был построен на 65%. Строители ведут работы с опережением графика, поэтому завершить стройку планируют уже летом, а не в декабре 2024 года.



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