Пешеходный переход под МЦД и Дмитровским шоссе в Москве готов на 65%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Подземный пешеходный переход под путями Московского центрального диаметра (МЦД) и Дмитровским шоссе построен на 65%. Об этом сообщил глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

Он подчеркнул, что строители ведут работы с опережением графика, поэтому завершить стройку планируют уже летом, а не в декабре 2024 года.

"Проектом предусмотрено строительство подземного пешеходного перехода длиной тоннельной части более 80 метров, в том числе монтаж трех лестничных сходов и трех лифтов", – напомнил он.

В настоящий момент специалисты ведут армирование и бетонирование стен тоннеля. Загрутдинов уточнил, что новая пешеходная зона свяжет между собой Тимирязевский и Бутырский районы, в которых в общей сложности проживают более 155 тысяч человек.

По его информации, подземный переход поможет жителям безопасно переходить через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути Савеловского направления.



Ранее Сергей Собянин заявил, что новый тоннель под путями МЦД-4 улучшит транспортную доступность столичных районов Бутырского и Марьина Роща. По словам мэра, под улицей Складочной строители дойдут до путепровода, который сейчас проектируют и будут строить РЖД.

До этого глава Депстроя подчеркивал, что строительство подземного пешеходного перехода в районе Сочинской улицы подошло к финалу на участке северного направления МСД от улицы Лухмановской до М-12.

Собянин: в 2024 году планируем завершить несколько крупных транспортных проектов