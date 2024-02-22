Транспорт нового времени: как изменится подвижной состав Москвы до 2030 года

Власти столицы сообщили, что состав новой серии "Москва-2024" выйдет на линии метрополитена уже в этом году. От своего предшественника он будет отличаться дизайном и еще большим удобством. Также в скором времени на МЦД появятся поезда "Иволга 4.0" с тремя дверями в промежуточных вагонах. Подробнее о том, как до 2030 года в городе будет меняться подвижной состав, читайте в материале Москвы 24.



Еще больше комфорта

Одним из важных направлений Транспортной программы столицы до 2030 года является постоянное повышение уровня комфорта для пассажиров. В связи с этим город продолжит обновлять подвижной состав, рассказал Сергей Собянин. В частности, уже в этом году в метрополитене начнет курсировать поезд серии "Москва-2024".

Он будет отличаться от своего предшественника ("Москва-2020") обновленной маской (лицевой частью), интерьером и более удобными USB-разъемами в вагонах. Состав оснащен современной и износостойкой отделкой, а также новыми потолочными дисплеями.





Сергей Собянин мэр Москвы В 2026–2030 годах планируется разработать новую модификацию поездов метро с элементами беспилотного управления.

Кроме того, их будет отличать совершенно новый дизайн и еще большая вместимость. Что же касается ближайшего будущего, то изменения скоро затронут Московские центральные диаметры (МЦД). Здесь начнут курсировать первые городские электропоезда с тремя дверями в промежуточных вагонах – "Иволга 4.0". Сама серия специально была создана для МЦД.

"Сегодня это самый современный поезд отечественной разработки, который постоянно совершенствуется. У каждой версии "Иволги" плавный ход, удобные кресла, зарядные устройства и другие полезные для пассажиров сервисы", – сказал мэр.

В середине февраля в Дептрансе Москвы сообщили, что три "Иволги 4.0" уже проходят обкатку без пассажиров на участке маршрута Нахабино – Волоколамск – Нахабино. После того как специалисты убедятся в надежности составов, они появятся на диаметрах и начнут перевозить людей. Отмечается, что за счет третьей двери в промежуточных вагонах можно быстрее попасть в поезд и выйти из него.

"Современный поезд "Иволга 4.0" сочетает в себе инновационные решения и технологии для быстрых и комфортных поездок... Планируем полностью обновить подвижной состав на D3 к концу этого года, а на D4 – к концу 2025 года", – сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



Улучшенные электробусы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Постепенно будут меняться и электробусы. Впервые они вышли на столичные улицы в 2018 году. К настоящему же моменту работу практически 120 маршрутов обеспечивают 1 470 инновационных машин. Центральной задачей в дальнейшем усовершенствовании электробусов станет рост доли комплектующих российского производства, включая тяговую батарею. В будущем этот вид транспорта получит и увеличенный запас хода. Также будет предусмотрено больше посадочных мест и элементы беспилотного управления.





Сергей Собянин мэр Москвы Планируем, что к 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100% парка городских электробусов и трамваев, 100% поездов МЦД и 95% вагонов метро.

По словам ведущего эксперта Центра транспортного моделирования Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрея Борисова, Москва демонстрирует высокие темпы наращивания городского экологичного транспорта.

"Замена дизельных автобусов на электробусы отвечает мировым тенденциям и сокращает воздействие на окружающую среду от наземного пассажирского транспорта. Полный перевод всех городских маршрутов на экотранспорт наряду с другими транспортными решениями станет еще одним важным шагом к улучшению экологической ситуации в городе", – объяснил он.

Ранее Максим Ликсутов заявил, что столица лидирует не только среди российских городов, но и в Европе по критерию замены пригородных поездов, вагонов метро, а также трамваев и электробусов.

