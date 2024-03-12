Сергей Собянин рассказал о стремительном развитии ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" развивается и занимает уже более 280 гектаров. В ней есть 6 площадок, свыше 16 тысяч рабочих мест и около 400 уникальных разработок, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"Только в 2023 году территория увеличилась на 53 гектара после ввода в эксплуатацию индустриального парка "Руднево", на базе которого по поручению Владимира Путина был создан Федеральный центр беспилотных авиасистем", – напомнил мэр.

Недавно в границы зоны включили также участок площадью более 5 гектаров. После реконструкции бывшего производственного корпуса АЗЛК там будут располагаться предприятия столичного кластера электромобилестроения. Собянин уточнил, что на данном участке планируется запуск производства литийионных батарей для электромобилей.



Всего в особую экономическую зону вошли свыше 200 предприятий. Они инвестировали в экономику столицы более 160 миллиардов рублей.



"Растет также количество собственных разработок компаний "Технополиса "Москва". Большая часть из них регистрируется в виде патентов, лицензий, свидетельств, ноу-хау, товарных знаков", – указал градоначальник.

В прошлом году здесь оформили свыше 50 уникальных идей.

Ранее сообщалось, что статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" получили 16 высокотехнологичных предприятий в 2023 году. Он позволяет компаниям экономить и направлять деньги на свое развитие, разработку новых товаров и расширение производств. Новые резиденты также представляют отрасли информационных технологий, беспилотных авиасистем, медизделий и фармацевтики.

ОЭЗ "Технополис "Москва" будут расширять в 2025 году