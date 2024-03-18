Эксперты рассказали об изменениях спроса на недвижимость в РФ

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Спрос на загородном рынке жилья начнет расти уже этой весной, сообщает Life.ru.

По словам представителя одной из компаний по продаже недвижимости Татьяны Максимовой, многие ранее сомневавшиеся собственники решили выставить свои объекты на продажу. Также появились новые проекты загородной недвижимости, которые были достроены как раз к весне 2024 года.

Она заметила, что власти РФ активно поддерживают индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), а также развивают льготные программы по финансированию не только семей с детьми, но и застройщиков, занимающихся ИЖС.

В настоящее время, по данным компании, на продажу выставлено более 41 тысячи новостроек загородного рынка жилья, еще 130 тысяч объектов приходятся на вторичный рынок.

"Весна – лучшее время покупать загородную недвижимость, потому что вы сможете оценить варианты объективно. Снег сошел, и можно понять, насколько влажный участок, стоит ли на нем вода, куда она уходит или не уходит. Летом этого не увидеть", – отметила Максимова.

Рынок загородной недвижимости начал замедляться текущей весной, так как льготные программы по ипотеке были сокращены, уверен генеральный директор одной из фирм по строительству коттеджей Виктор Лукин.

"Часть клиентов, ранее заинтересованных в квартирах, теперь обращают внимание на дома", – добавил эксперт.

По его словам, идеальным вариантом для экономии при покупке такого жилья будет выбор в пользу комплексной застройки. В таком случае девелопер возводит весь поселок и предлагает уже готовые дома. Благодаря этому застройщик экономит на материалах, уверен Лукин.

"В категории цена-качество наилучшим выбором являются каменные и газобетонные дома. Они представляют собой более надежные конструкции по сравнению с каркасными домами, которые часто используются в качестве дач временного проживания", – сказал он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказывал, что в столице в январе 2024 года выдали 2,2 тысячи кредитов по программе "Семейная ипотека".

По его словам, общий объем займов составил 18,4 миллиарда рублей, что стало на 65% больше января 2023 года. Общее число выданных кредитов выросло на 78%, добавлял заммэра.

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