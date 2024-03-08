Мэр Москвы рассказал, какие цветы высадят в столице в этом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В этом году Москву украсят более 56 миллионов цветов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.



По словам мэра, с наступлением стабильной теплой погоды первой высадят виолу – всего около 4,6 миллиона саженцев. Одновременно на клумбах столицы зацветут почти 15 миллионов тюльпанов, луковицы которых высадили прошлой осенью.



Ближе к лету начнется высадка однолетних цветов, таких как петунии, бегонии, пеларгонии. По словам Собянина, будет высажено 150 различных сортов этих растений. После этого посадят и многолетники.



Также градоначальник подчеркнул, что центральные улицы города, скверы, площади и магистрали украсят подвесные горшки с белыми, розовыми и фиолетовыми цветами. Вертикальные сады можно будет увидеть в центре города, в том числе на Зубовской площади, в Садово-Триумфальном сквере, на Тверском, Никитском и Страстном бульварах.



Собянин подчеркнул, что благодаря такой поэтапной системе посадки цветы будут радовать москвичей с ранней весны до поздней осени.

Ранее стало известно, что на территории Южного порта появятся теплица, мини-огород и амфитеатр. В рамках проекта планируется создать дизайнерское ландшафтное озеленение, организовать детские и спортивные площадки, а также специальные места для выгула собак.