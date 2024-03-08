Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта. В своем телеграм-канале мэр поблагодарил жительниц столицы за яркие достижения.

"Этот замечательный весенний день украшен вашими улыбками, дорогие женщины. Спасибо за яркие достижения, душевную щедрость и красоту, за тепло и уют в нашем общем доме – Москве", – говорится в его публикации.

В Международный женский день градоначальник пожелал представительницам прекрасного пола здоровья, счастья, нежности, любви, а также много цветов и приятных сюрпризов.

Ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился к женщинам с теплыми пожеланиями в честь 8 Марта.

Он выразил благодарность россиянкам, которые пребывают на воинской службе, работают на предприятиях ВПК и участвуют в волонтерской деятельности. По его мнению, они совершают настоящий подвиг и достойны благодарности.



Праздничные мероприятия подготовили на культурных площадках Москвы с 8 по 10 марта