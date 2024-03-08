Шойгу поздравил россиянок с 8 Марта

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу поздравил россиянок с Международным женским днем. Он отметил, что в рядах ВС России служат и работают свыше 300 тысяч женщин.

"В этот день мы поздравляем самых дорогих и прекрасных на свете женщин – наших мам, любимых, сестер и дочерей. Вы одухотворяете наши сердца и вдохновляете на свершения, даете жизнь и делаете ее ярче и гармоничнее", – передает ТАСС его слова.

Министр подчеркнул, что достигать успеха во всех сферах женщинам помогает их чуткость, внимание и настойчивость.

Отдельно Шойгу обратился к матерям военнослужащих. Он сделал акцент на том, что россиянки воспитали настоящих патриотов и защитников Родины, которые обеспечивают безопасное будущее РФ.

Глава оборонного ведомства пожелал всем женщинам счастья, благополучия и здоровья.

Ранее Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Глава государства отметил, что женщины способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью.

Президент пожелал всем женщинам настоящего взаимопонимания с дорогими им людьми, побольше счастливых мгновений и успехов во всем.



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