Около 1,6 млн цветов вырастили в столичных теплицах к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 1,2 миллиона тюльпанов более 25 сортов и более 400 тысяч горшечных растений, среди которых гортензия, примула, крокусы, гиацинты, пеларгония, нарциссы и цикламен, вырастили в городских теплицах к 8 Марта. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В материале рассказали, как к празднику подготовили один из главных символов весны – тюльпаны. Специалисты начали высаживать луковицы еще в декабре и январе. В феврале, когда бутоны сформировались, начали набирать цвет, цветы начали срезать.

Ведомство подчеркнуло, что в столичных теплицах тюльпаны выращивают не в грунте, а в специальном водном растворе, обеспечивающем цветы питательными веществами. Так у них быстрее развиваются листья, формируются длинные стебли и более крупные бутоны.

Кроме того, в материале посоветовали выбирать тюльпаны с закрытыми бутонами, потому что так они быстро раскроются в воде и гораздо дольше простоят. Помимо этого, не стоит покупать цветы с перетянутыми резинкой бутонами, обычно это делают при транспортировке, чтобы сохранить их товарный вид, сложно оценить свежесть подобных цветов.

Между тем посетительницы Московской усадьбы Деда Мороза получат цветы от зимнего волшебника 8 Марта. Также желающие могут в этот день индивидуально встретиться с Дедом Морозом, загадать желание и получить подарок – сет фотографий со сказочным персонажем.

Более того, традиционная акция "Вам, любимые" пройдет в Москве в честь 8 Марта. Свыше 500 волонтеров и представителей молодежных объединений поздравят женщин и подарят им около 150 тысяч цветов.

Цветочная ярмарка открылась в ГУМе