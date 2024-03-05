Московский Дед Мороз подарит женщинам цветы 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Посетительницы Московской усадьбы Деда Мороза получат цветы от зимнего волшебника 8 Марта. Об этом сообщается на сайте площадки.

Помимо этого, желающие могут в этот день индивидуально встретиться с Дедом Морозом, загадать желание и получить подарок – сет фотографий со сказочным персонажем. Для участия нужна предварительная регистрация по ссылке.

В сообщение добавили, что в соцсетях усадьбы сейчас проходит розыгрыш книги-путеводителя по парку "Кузьминки" с автографом зимнего волшебника.

Также 8 марта в Москве пройдет традиционная акция "Вам, любимые". Свыше 500 волонтеров и представителей молодежных объединений поздравят женщин и подарят им около 150 тысяч цветов.

Сергей Собянин, в свою очередь, напомнил, что парковка в Москве будет бесплатной в пятницу и субботу, 8 и 9 марта, в честь Международного женского дня. Это коснется всех без исключения улиц.

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