Медведев отметил роль женщин в России, проходящей через непростые испытания

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиянок с 8 Марта. Он отметил роль женщин в России, проходящей в настоящее время через непростые испытания. В его официальном телеграм-канале появилось праздничное видеообращение.

"От всего сердца поздравляю вас с праздником 8 Марта. Этот весенний праздник – символ красоты и самых светлых чувств. <...> Чуткие и милосердные, искренние и нежные, вы дарите нам саму жизнь, создаете неповторимую атмосферу добра и любви для всех, кто вам близок и дорог, вдохновляете нас на свершения", – подчеркнул он.

По его словам, представительницы прекрасного пола всегда желают добиться совершенства, и демонстрируют максимальные результаты в самых различных сферах. Медведев сделал акцент на том, что это особенно важно сейчас, когда "мы проходим через очень непростые испытания, даем отпор циничному и опасному врагу, защищаем Родину".

Отдельно зампред Совбеза поблагодарил женщин, которые пребывают на воинской службе, работают на предприятиях ВПК и участвуют в волонтерской деятельности. По мнению Медведева, они совершают настоящий подвиг и достойны благодарности.

В Международный женский день он пожелал россиянкам счастья, здоровья и взаимопонимания с близкими.

До этого женщин поздравил глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что в рядах ВС России служат и работают свыше 300 тысяч женщин.

В праздничный день министр обратился к матерям военнослужащих. Он подчеркнул, что россиянки воспитали настоящих патриотов и защитников Родины, которые обеспечивают безопасное будущее РФ.



Праздничные мероприятия подготовили на культурных площадках Москвы с 8 по 10 марта