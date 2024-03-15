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15 марта, 10:40

Город

"Город без окраин": Пресненский район

"Город без окраин": Пресненский район

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Сергей Тарасов – коренной москвич, жил в разных районах Москвы, но особую теплоту всегда испытывал к Пресненскому. Более 30 лет назад он переехал жить именно сюда.

Программист по роду деятельности он еще с юности увлекался картографией и даже создал сайт, где собрал многие из карт Москвы. Благодаря им он узнал, что любимый район назван в честь реки Пресни, которую еще в начале XX века убрали в коллектор. Сейчас вдоль ее русла стоят старинные здания – объекты культурного наследия. А пруды – и Патриаршие, и те, что в Зоопарке, – существуют за счет ее подземных притоков.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

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