Летние веранды в Москве откроются 1 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рестораторы Москвы начали монтаж летних веранд при стационарных заведениях, обустраивать их будут чуть более двух недель. Для гостей они откроются 1 апреля и продолжат работать до 1 ноября, передает портал мэра и правительства столицы.

Как отметил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, москвичи любят завтракать, обедать и ужинать на летних верандах. Столица, отметил он, стала законодателем мод в их оформлении. В настоящий момент в городе есть свыше 3,7 тысячи летних веранд, поделился глава департамента.

Согласно правилам, веранда должна быть включена в схему размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания. Бизнесмены могут получить данную услугу даже в удаленном формате. В прошлом году поступили 444 обращения за услугой в электронном виде.

Объединение административно-технических инспекций Москвы осуществляет контроль за обустройством конструкций летних веранд, а столичная Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, в свою очередь, следит за их размещением.

"Все летние веранды в Москве подлежат строгому учету и внесению в городскую схему размещения. Кроме того, сезонные кафе должны не только гармонично вписываться в архитектурный стиль столицы, но и не мешать ее жителям", – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

Летние веранды должны быть установлены так, чтобы не мешать пешеходам, их следует размещать в соответствии с границами и площадью, предусмотренными специальной схемой. Нормативы предписывают летним кафе находиться на расстоянии не менее 25 метров от входа в метро, не менее 10 метров от остановок и не менее пяти метров от подземного перехода.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что порядка 2,6 тысячи бизнес-объектов удалось реализовать на торгах в Москве в прошлом году. Всю информацию об аукционах можно найти на столичном Инвестпортале. Там опубликованы фото, кроме того, с помощью портала есть возможность совершить 3D-тур по объектам, а также записаться на осмотр.