"Город без окраин": Академический район

Ольга Львова родилась в Академическом районе в доме, который вместе с другими молодыми учеными строил ее отец. После замужества она переехала в Ясенево, но очень скоро Ольгу Владимировну потянуло обратно. Ведь в Академическом все знакомо и любимо с детства: первые хрущевки с бассейнами во дворах, бабушкин дом, рядом с которым отмечал свадьбу Муслим Магомаев, кинотеатр "Салют", где прошло ее первое свидание с будущим супругом.

А в 90-х район пополнился новой достопримечательностью – Дарвиновским музеем, куда москвичка давно мечтает сводить внучку. Подробнее – в программе "Город без окраин".