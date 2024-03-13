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13 марта, 10:45

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"Город без окраин": Академический район

"Город без окраин": Академический район

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Ольга Львова родилась в Академическом районе в доме, который вместе с другими молодыми учеными строил ее отец. После замужества она переехала в Ясенево, но очень скоро Ольгу Владимировну потянуло обратно. Ведь в Академическом все знакомо и любимо с детства: первые хрущевки с бассейнами во дворах, бабушкин дом, рядом с которым отмечал свадьбу Муслим Магомаев, кинотеатр "Салют", где прошло ее первое свидание с будущим супругом.

А в 90-х район пополнился новой достопримечательностью – Дарвиновским музеем, куда москвичка давно мечтает сводить внучку. Подробнее – в программе "Город без окраин".

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