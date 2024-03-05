Более 400 тыс человек посетили экоцентр "Цветоводство" на ВДНХ с момента его открытия

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С момента открытия центра "Цветоводство" на ВДНХ в 2021 году его посетили более 400 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Центр располагается в павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение". Он был построен в начале 1970-х годов, а в 2020-м там завершили реставрационные вопросы.

"Цветоводство" – интерактивное экспозиционно-выставочное пространство, где посетители могут ознакомиться с уникальной флорой и фауной с помощью современных цифровых технологий. <…> Экоцентр "Цветоводство" посетили свыше 400 тысяч человек", – цитирует пресс-службу Агентство "Москва".

За три года работы центра в нем организовали более пяти тысяч мероприятий, включая 990 экскурсий, 650 лекций, викторин и квестов, 360 мастер-классов, 77 выставок и концертов.

В честь дня рождения центр организует специальные мероприятия. Ознакомиться с их расписанием можно на mos.ru.

Ранее стало известно, что более 70 тысяч человек побывали на выставке "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" в павильоне "Транспорт СССР" (№ 26) на ВДНХ. Она рассказывает об истории пассажирских перевозок в столице, крупнейших проектах в этой сфере. Посетить экспозицию можно до 8 июля.

