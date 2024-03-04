Корты, бассейн и сайклинг: как провести время во Дворце тенниса в Лужниках

В "Лужниках" открылся Дворец тенниса, который доступен для спортсменов и любителей в любое время года. Он включает в себя корты, оснащенные оборудованием мирового уровня, бассейн, площадки для игры в сквош и многое другое. Рассказываем о новой локации, а также о том, какие еще спортобъекты планируют достроить в 2024 году.



Теннис вне сезонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин 2 марта открыл всесезонный Дворец тенниса в олимпийском комплексе "Лужники". Сооружение в виде призмы занимает 36 тысяч квадратных метров и вмещает в себя пять этажей. В оформлении здания специалисты использовали наклонное витражное остекление, чтобы придать ему космический архитектурный образ. С верхних этажей Дворца тенниса можно полюбоваться видом на Нескучный сад и Москву-реку.

"Здесь можно целыми днями проводить время, заниматься спортом, отдыхать. И конечно, это будет большим подспорьем для наших непрофессиональных спортсменов, для занятий и подготовки на мировом уровне наших будущих чемпионов", – заявил Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Во дворце 15 крытых кортов с покрытием hard, три крытых корта для падел-тенниса и четыре площадки для игры в сквош. Установлено спортивное оборудование мирового уровня.

Например, корты оснащены TrackTennis – видеоаналитической системой, которая позволяет оценить игру. Кроме того, предусмотрено оборудование для проведения трансляций и выхода в прямой эфир. Профессионалам и любителям будет комфортно играть в любое время суток, поскольку на площадках действует несколько режимов освещения. Также имеется гибкая система контроля климата.

Помимо того, во дворце можно заниматься плаванием: в распоряжении посетителей 25-метровый бассейн, или сходить в тренажерный зал. Здесь же оборудованы зоны для бадминтона, настольного тенниса, гребли, сайклинга и растяжки.





Сергей Собянин мэр Москвы Для отдыха и восстановления после тренировок сделали термальный комплекс, ресторан и кафе здорового питания.

Также предусмотрены комфортные раздевалки, конференц-зал, в котором можно проводить семинары, и даже спортивные магазины. Для тех, кто предпочитает передвигаться по городу на автомобиле, оборудована парковка на 163 места. Обустроили и прилегающую ко Дворцу территорию. Здесь сделали семь кортов с грунтовым покрытием, площадку для пляжного тенниса и два корта для падел-тенниса.

Новую локацию каждый день смогут посещать около трех тысяч человек. По словам Собянина, это лучший в Европе всесезонный Дворец тенниса. "Есть детская школа и скидки для льготников. Уверен, здесь вырастет новое поколение звезд тенниса", – подчеркнул мэр.



Спортивные планы на 2024 год

Спортивный комплекс "Московский транспорт". Фото: stroi.mos.ru/рендер Москомархитектуры

В этом году в Москве планируется окончание строительства и реконструкция 14 спортивных сооружений, рассказал Сергей Собянин. Среди них, например, ледовый дворец в Мнёвниковской пойме и спортивный комплекс "Московский транспорт", который расположен на Ярославской улице.





Сергей Собянин мэр Москвы Также в 2024-м закончим капитальный и текущий ремонт 176 спортобъектов. Продолжим плановую модернизацию комплексов спортивных тренажеров и воркаута, установленных во дворах, парках и на школьных стадионах.

Годом ранее, по словам мэра, в эксплуатацию ввели 23 крупных спортивных сооружения. Например, Центр фигурного катания Этери Тутберидзе, ледовый дворец "Кристалл", дворец спорта "Некрасовка" и другие. В результате количество общедоступных зон для активного отдыха горожан увеличилось на 1,2 тысячи.

"Благодаря развитию инфраструктуры в Москве уже занимаются физкультурой и спортом шесть миллионов человек", – сообщил Собянин.

К основным задачам в спортивной области на этот год относится увеличение соответствующего числа до 6,4 миллиона горожан. Кроме того, разработка приложения "Московский спорт", а также проведение 18 тысяч физкультурных и спортивных мероприятий.

