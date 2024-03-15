15 марта, 08:43Город
Москвичей предупредили о раннем вечернем разъезде 15 марта
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Из-за короткого рабочего дня 15 марта вечерний разъезд в Москве начнется раньше – около 16:00. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Рекомендуем выезжать до него или отложить поездку на более позднее время. Если перенести не получается, то воспользуйтесь городским транспортом", – говорится в сообщении.
По выходным дням, с 16 марта по 21 апреля, с начала и до окончания движения на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится расписание поездов, предупредили в Дептрансе. До 27 апреля в столичном метро на станции "Пушкинская" эскалатор закрыт на ремонт.
В департаменте добавили, что строительные работы сейчас проходят по адресам:
- Волгоградский проспект, 46;
- МКАД, 29–32-й километр, оба направления;
- МКАД, 14-й километр, внешняя сторона.
Ранее стало известно, что в общественном городском транспорте столицы начали появляться QR-коды, с помощью которых жители Москвы могут оценить работу водителей. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в появившейся анкете необходимо выбрать маршрут и поставить оценку от 1 до 5.
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