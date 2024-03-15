Москвичей предупредили о раннем вечернем разъезде 15 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из-за короткого рабочего дня 15 марта вечерний разъезд в Москве начнется раньше – около 16:00. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Рекомендуем выезжать до него или отложить поездку на более позднее время. Если перенести не получается, то воспользуйтесь городским транспортом", – говорится в сообщении.

По выходным дням, с 16 марта по 21 апреля, с начала и до окончания движения на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится расписание поездов, предупредили в Дептрансе. До 27 апреля в столичном метро на станции "Пушкинская" эскалатор закрыт на ремонт.

В департаменте добавили, что строительные работы сейчас проходят по адресам:

Волгоградский проспект, 46;

МКАД, 29–32-й километр, оба направления;

МКАД, 14-й километр, внешняя сторона.

Ранее стало известно, что в общественном городском транспорте столицы начали появляться QR-коды, с помощью которых жители Москвы могут оценить работу водителей. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в появившейся анкете необходимо выбрать маршрут и поставить оценку от 1 до 5.

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