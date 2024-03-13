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13 марта, 18:15

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Мэр Москвы: соединим путепроводами улицы Валаамскую и Академика Королева

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Сразу три путепровода появятся на пересечении МЦД-1 и МЦД-3. Они соединят улицы Валаамскую и Академика Королева. Такие планы анонсировал Сергей Собянин.

Новая транспортная инфраструктура дополнительно свяжет север и северо-восток Москвы. Таким образом, увеличится пропускная способность улиц Академика Королева, Дубовая Роща, Милашенкова и Комдива Орлова. По словам градоначальника, путепроводы возведут с учетом будущей высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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