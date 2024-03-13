"Мой район. Новости": новое оборудование получили 30 колледжей Москвы

В Москве переоснащают колледжи, столичные власти обновляют материально-техническую базу учебных заведений. Тридцать колледжей уже получили новое оборудование. В 2024 году планируют модернизировать около 230 мастерских и лабораторий.

В программу обновления включены учебные заведения, выпускающие специалистов всех специальностей. Среди них – Московский автомобильно-дорожный колледж имени Николаева. Здесь были открыты три новые лаборатории: слесарная, слесарно-станочная и лаборатория диагностики подвески автомобиля.

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