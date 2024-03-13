Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта, 10:20

Город

"Мой район. Новости": новое оборудование получили 30 колледжей Москвы

"Мой район. Новости": новое оборудование получили 30 колледжей Москвы

В колледжах Москвы создадут 90 мастерских и лабораторий – Собянин

Новости часа: в начале марта качество воздуха проверили в 31 районе Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 марта

Новости часа: Собянин рассказал о масштабном обновлении инфраструктуры столичных колледжей

Новости часа: мэр Москвы сообщил о планах переоснащения столичных колледжей

Региональный форум "Молодой специалист – строитель будущего" впервые пройдет в Москве

Новую программу для компьютерного моделирования подготовили в Москве

Московские колледжи помогают студентам осваивать востребованные профессии

Собянин: модернизируем 230 мастерских и лабораторий в колледжах Москвы

В Москве переоснащают колледжи, столичные власти обновляют материально-техническую базу учебных заведений. Тридцать колледжей уже получили новое оборудование. В 2024 году планируют модернизировать около 230 мастерских и лабораторий.

В программу обновления включены учебные заведения, выпускающие специалистов всех специальностей. Среди них – Московский автомобильно-дорожный колледж имени Николаева. Здесь были открыты три новые лаборатории: слесарная, слесарно-станочная и лаборатория диагностики подвески автомобиля.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
образованиегородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика