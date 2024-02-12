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12 февраля, 17:30

Общество

Ученики столичных предпрофессиональных классов получат профессии в колледжах

Ученики столичных предпрофессиональных классов получат профессии в колледжах

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Ученики предпрофессиональных классов начали получать первые профессии в колледжах. Занятия для них организовали по новому стандарту. Он предполагает, что школьники проходят комплексное обучение по принципу "школа – колледж – вуз – предприятие". Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Первые специальности в колледжах получат 20 тысяч учеников московских предпрофессиональных классов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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