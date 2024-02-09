Кадровый центр "Профессии будущего" заключил новые партнерские соглашения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский инновационный кадровый центр "Профессии будущего" заключил соглашения о партнерстве с Центром индустрии образования Сбербанка и образовательной платформой Skillbox. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

По ее словам, тренд на непрерывное обучение пришел на смену концепции "одно образование на всю жизнь". Сейчас 95% горожан постоянно совершенствуют свои навыки и компетенции с целью повышения ценности на рынке труда и смены вектора работы, сказала заммэра.

Ракова добавила, что в конце 2023 года в Москве открылся кадровый центр "Профессии будущего", объединяющий работодателей, наставников и всех, кто заинтересован в трудоустройстве или смене работы. Там представлено 75 коротких программ по востребованным профессиям из всех экономических отраслей, уточнила она, указав, что получить новую профессии москвичи могут за максимум 3,5 месяца благодаря партнерству центра с крупными провайдерами.

Отмечается, что среди новых направлений обучения в области информационных технологий стали фронт- и бэкен-разработки на языках программирования Python, С++, Java, тестирование информационных систем, анализ данных и графический дизайн. В сфере финансов и управления появилась возможность обучиться на финансового менеджера, бухгалтера, менеджера проектов и бизнес-аналитика. Также доступно обучение на интернет-маркетолога, специалиста по продвижению и маркетинг-аналитика. Для работников из области креативных индустрий подготовлены программы по дизайну интерьера и одежды, кинопроизводству, швейному делу, анимации и визажу.

Директор Центра индустрии образовании Сбербанка Наталья Журавлева подчеркнула, что партнеры отслеживают востребованность профессий, изучают, каких знаний не хватает будущим специалистам, чтобы граждане могли быстрее получить необходимые навыки и стать успешными в работе.

Сооснователь и директор по развитию бизнеса платформы Skillbox Сергей Попков заявил, что посетители центра смогут узнать об актуальных подходах к обучению и поработают над реальными проектами, которые смогут войти в портфолио при устройстве на работу.

Ранее столичная служба занятости пригласила москвичей поучаствовать в новых тренингах, вебинарах и мастер-классах. Так, в центре "Моя работа" 13 февраля пройдет деловая игра "Мое конкурентное преимущество", 20 февраля – семинар "Управляй своей карьерой".

Центр "Профессии будущего" заработал в столице