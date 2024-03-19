"Город без окраин": Аэропорт

Петр Кротенко прожил в столичном районе Аэропорт всю свою жизнь. Он помнит, какими здесь были дома и улицы в годы его детства, каким на вкус было мороженое, которое отец покупал в Петровском парке, и как бабушка собирала шампиньоны в сквере неподалеку от дома.

Будучи режиссером, Петр уверен: история страны, города, района складывается из историй людей. Решив снять фильм о малой родине, он встретился с будущими героями своей картины, чтобы услышать их истории. Подробнее – в программе "Город без окраин".