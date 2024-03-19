Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 10:40

Город

"Город без окраин": Аэропорт

"Город без окраин": Аэропорт

Гимнастика стала одним из самых посещаемых занятий в проекте "Московское долголетие"

Почти 20 тыс человек побывали на рынке "Москва – на волне" в Масленичную неделю

Заммэра Ракова рассказала о возможности пожениться на сцене под зрительские овации

Почти 250 жилых домов отремонтируют на юге Москвы в 2024 году

Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

Более 20 тыс москвичей ежедневно пользуются электронной медкартой

Столичные коммунальщики промыли Новоспасский причал на Краснохолмской набережной

На новом мосту около Бауманки будет смотровая площадка с амфитеатром – Собянин

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 19 марта

Петр Кротенко прожил в столичном районе Аэропорт всю свою жизнь. Он помнит, какими здесь были дома и улицы в годы его детства, каким на вкус было мороженое, которое отец покупал в Петровском парке, и как бабушка собирала шампиньоны в сквере неподалеку от дома.

Будучи режиссером, Петр уверен: история страны, города, района складывается из историй людей. Решив снять фильм о малой родине, он встретился с будущими героями своей картины, чтобы услышать их истории. Подробнее – в программе "Город без окраин".

Читайте также
Программа: Город без окраин
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика