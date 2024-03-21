21 марта, 17:56Происшествия
Несколько автомобилей попали в ДТП на 49-м километре МКАД
"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – подчеркнули в Дептрансе.
По данным пресс-службы, движение в районе аварии все еще затруднено, поэтому автомобилистов попросили искать альтернативные маршруты для объезда.
Днем ранее, 20 марта, на 18-м километре МКАД в районе развязки с Бесединским шоссе также столкнулись несколько авто. Движение осуществлялось всего по 2 полосам из 5.
По данным опроса одной из страховых компаний, более трети опрошенных россиян назвали агрессивных водителей самым раздражающим явлением на дороге. В частности, почти две трети респондентов попадали в опасные ситуации на дорогах из-за такого поведения других участников езды.
Крупная авария произошла на МКАД в ночь на 20 марта
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