Несколько автомобилей попали в ДТП на 49-м километре МКАД

Несколько автомобилей попали в ДТП на внутренней стороне 49-го километра МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – подчеркнули в Дептрансе.

По данным пресс-службы, движение в районе аварии все еще затруднено, поэтому автомобилистов попросили искать альтернативные маршруты для объезда.

Днем ранее, 20 марта, на 18-м километре МКАД в районе развязки с Бесединским шоссе также столкнулись несколько авто. Движение осуществлялось всего по 2 полосам из 5.

По данным опроса одной из страховых компаний, более трети опрошенных россиян назвали агрессивных водителей самым раздражающим явлением на дороге. В частности, почти две трети респондентов попадали в опасные ситуации на дорогах из-за такого поведения других участников езды.

Крупная авария произошла на МКАД в ночь на 20 марта