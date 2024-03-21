"Город без окраин": Чертаново Центральное

Тесть Владимира Симинского сказал когда-то, что Чертаново Центральное станет городом будущего внутри Москвы. Но в 70-е годы, когда Владимир Всеволодович поселился здесь, до такого высокого статуса району было далеко. Между домами находились свалки строительного мусора, пруды заболачивались, а по улицам ездили шумные переполненные автобусы.

Владимир Всеволодович решил посвятить последним изменениям в Чертанове Центральном целую выставку о последних изменениях в районе. Здесь открылись современные спортивные комплексы, по новым стандартам реконструировали парки и дворы, а кроме автобусов стали ходить бесшумные низкопольные трамваи.

Подробнее – в программе "Город без окраин".