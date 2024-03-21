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21 марта, 10:40

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"Город без окраин": Чертаново Центральное

"Город без окраин": Чертаново Центральное

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Тесть Владимира Симинского сказал когда-то, что Чертаново Центральное станет городом будущего внутри Москвы. Но в 70-е годы, когда Владимир Всеволодович поселился здесь, до такого высокого статуса району было далеко. Между домами находились свалки строительного мусора, пруды заболачивались, а по улицам ездили шумные переполненные автобусы.

Владимир Всеволодович решил посвятить последним изменениям в Чертанове Центральном целую выставку о последних изменениях в районе. Здесь открылись современные спортивные комплексы, по новым стандартам реконструировали парки и дворы, а кроме автобусов стали ходить бесшумные низкопольные трамваи.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

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Программа: Город без окраин
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