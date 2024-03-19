Новый дом по реновации введут эксплуатацию в 2025 году возле станции Марк МЦД-1

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый дом по программе реновации введут в эксплуатацию в 2025 году возле станции Марк первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Речь идет о новостройке на Долгопрудненской улице, которая расположена на севере Москвы в районе Дмитровском. До этого на месте дома были три старых дома, снесенных по программе реновации.

"В настоящее время ведутся работы по разработке котлована и устройству фундаментной плиты", – рассказал Загрутдинов.

Здание будет состоять из 7 секций разной этажности, а на подземном этаже проектировщики предусмотрели автомобильную стоянку. Фасад дома облицуют плитами из керамогранита. Внутри появится 421 квартира, из которых 168 – однокомнатных, 166 – двухкомнатных, 84 – трехкомнатных и три помещения на четыре комнаты.

Первый этаж дома будет нежилым. Здесь установят современные лифты, вестибюль и технические помещения. Также планируется благоустроить придомовую территорию вокруг постройки. Здесь появится детская и спортивная площадки.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что в 2024 году в новостройки по программе реновации переедут более 50 тысяч жителей домов. Всего в этом году планируется ввести 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

До этого Загрутдинов подчеркивал, что на территории Нагатинского Затона строят и проектируют уже 5 домов в рамках переселения по программе реновации. В частности, один из них уже возводится.

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