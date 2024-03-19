"Сити": фестиваль французского кино стартует в столице с 20 марта

С 20 марта в кинотеатре "Художественный" стартует фестиваль "Дни Франкофонии в России". Он приурочен к международному дню французского языка. В программу включили девять свежих кинолент из франкоязычных стран – Франции, Бельгии, Швейцарии, Канады и Люксембурга. Откроет фестиваль фильм Алис Винокур "Воспоминания о Париже".

Все фильмы будут на французском языке с русскими субтитрами. Подробнее – в программе "Сити".