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19 марта, 13:50

Культура

"Сити": фестиваль французского кино стартует в столице с 20 марта

"Сити": фестиваль французского кино стартует в столице с 20 марта

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С 20 марта в кинотеатре "Художественный" стартует фестиваль "Дни Франкофонии в России". Он приурочен к международному дню французского языка. В программу включили девять свежих кинолент из франкоязычных стран – Франции, Бельгии, Швейцарии, Канады и Люксембурга. Откроет фестиваль фильм Алис Винокур "Воспоминания о Париже".

Все фильмы будут на французском языке с русскими субтитрами. Подробнее – в программе "Сити".

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