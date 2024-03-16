"Мой район. Новости": новая трасса соединит МСД и Ленинградское шоссе

На севере Москвы построят новую дорогу, которая соединит Московский скоростной диаметр и Ленинградское шоссе. Ожидается, что она разгрузит участок МКАД в районе Химок и позволит водителям сократить время в пути и сэкономить бензин.

На данный момент протяженность бессветофорного скоростного диаметра насчитывает 70 километров. Благодаря ей удалось разгрузить Садовое, Третье транспортное кольцо и МКАД, а также повысить транспортную доступность для более чем 4,5 миллиона москвичей. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".