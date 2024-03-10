Новая магистраль свяжет МСД и Ленинградское шоссе на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новая дорожная сеть позволит связать МСД и Ленинградское шоссе на севере столицы. О магистрали рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, соответствующий проект уже утвержден, его будут реализовывать на территории площадью 177,9 гектара.

"Москва придерживается самых высоких стандартов во всех сферах, уделяя строительству дорог особое внимание. Вскоре на севере столицы появится магистраль общегородского значения, а прилегающая к ней улично-дорожная сеть будет реконструирована", – добавила она.

Княжевская уточнила, что всего возведут и реконструируют 17,15 километра дорог. При этом рабочие сохранят инженерные коммуникации, которые входят в зону строительства, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что к 2025 году на севере Москвы закончится строительство транспортного хаба "Верхние Лихоборы". Проект включает в себя улично-дорожную сеть, остановочные пункты общественного транспорта, паркинг, а также благоустройство прилегающей территории.

Объект будут строить в несколько этапов, в рамках первого возведут 1,27 километра дорог.



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