Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится 16 марта

16 и 17 марта изменится расписание движения поездов на D3 по выходным. Это связано с модернизацией инфраструктуры от станции Зеленоград до Ленинградского вокзала. На этом участке поезда не будут ходить с 10:00 до 13:00.

Такие изменения сохранятся и в следующие выходные дни, 23 и 24 марта, но в другой период – с 13:30 до 15:30. Для удобства пассажиров организуют бесплатные компенсационные автобусы.

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