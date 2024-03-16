Собянин: на МЦД и МЦК открыто уже более 80 современных городских вокзалов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На действующих Московских центральных диаметрах (МЦД) и МЦК находится уже более 80 городских вокзалов. О самых необычных из них рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Мэр Москвы отметил, что самый большой вокзал в Московской области – Железнодорожная МЦД-4. Его площадь составляет более 15 тысяч метров. Внутри пассажирского вестибюля вокзала установлен макет первого российского паровоза.



Вокзал с максимальным количеством пересадок расположен на Площади трех вокзалов. Здесь пассажиры могут быстро перейти на Сокольническую и Кольцевую линии метро. Также здесь расположены три центральных вокзала – Ленинградский, Ярославский и Казанский – и наземный транспорт.



Самый минимальный интервал движения – на Белорусской МЦД-1, МЦД-4. Поезда здесь останавливаются каждые 2,5 минуты. Градоначальник напомнил, что в феврале этого года было завершено формирование этого городского вокзала.

Также Собянин рассказал, что в Москве был открыт первый трехуровневый городской вокзал с пересадкой на наземный транспорт на эстакаде – это Зеленоград-Крюково МЦД-3. А самым высоким вокзалом является Тестовская МЦД-4, он находится на высоте больше 15 метров на участке, соединяющем Калужское и Нижегородское направления.

Ранее в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали, что в 2024 году будет открыт новый северный вестибюль самого высокого городского вокзала Тестовская МЦД-4.