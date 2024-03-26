Один из самых востребованных рынков Москвы станет частью городского вокзала

Царицынский рынок, который открыли после реконструкции в 2023 году, стал одним из самых востребованных в столице. Его популярность обусловлена расположением станций метро и МЦД-2 в непосредственной близости.

Ежедневно более четырех тысяч москвичей закупают на торговой площадке свежие продукты. В будущем для их удобства рынок будет интегрирован в городской вокзал.

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