Торговые центры холдинга "Крокус" открылись для посетителей

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Принадлежащие Crocus Group торговые центры Vegas в Подмосковье снова открылись для посетителей, сообщает РИА Новости.

Накануне они еще были закрыты после теракта в здании концертного зала "Крокус Сити Холл". 26 марта ТЦ вновь заработал.

Компании Crocus Group Араза Агаларова принадлежат выставочный центр "Крокус Экспо", концертный зал "Крокус Сити Холл", торгово-развлекательные комплексы Vegas и гипермаркеты "Твой дом".

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда вооруженные злоумышленники открыли стрельбу по людям, а затем подожгли здание. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 139 человек, еще 182 пострадали.

На следующий день, 23 марта, правоохранители задержали 11 человек, в том числе четырех исполнителей теракта, которых 25 марта отправили в СИЗО до 22 мая 2024 года.

Вечером того же дня суд арестовал еще троих фигурантов уголовного дела – Аминчона Исломова, Исроила Исломова и Диловара Исломова, которые пробудут под стражей до 22 мая.

Ранее Следственный комитет РФ попросил Басманный суд Москвы отправить в СИЗО восьмого подозреваемого по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Указывается, что в суд поступило ходатайство СК об аресте Касимова Алишера Хатамовича.