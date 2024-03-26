В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные специалисты приступили к гидравлическим испытаниям тепловых сетей в Москве. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что в настоящий момент общая протяженность тепловых сетей в городе составляет свыше 18 тысяч километров. В этой связи гидравлические испытания специалисты осуществляют заранее, чтобы обеспечить готовность коммуникаций и оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Сейчас работы стартовали на участках, которые можно выделить из общей системы теплоснабжения без отключения потребителей, уточнил Бирюков. До конца следующего месяца в Москве пройдет 55 этапов гидравлических испытаний на трубопроводах общей протяженностью 235 километров.

"Организация испытаний теплосетей – одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Главная задача – заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", – сказал Бирюков.

По его словам, основной объем гидравлических испытаний осуществляется сотрудниками ПАО "МОЭК" в период с мая по сентябрь.

Ранее Сергей Собянин утвердил планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры города. По словам мэра, основная цель программы заключается в гарантированном обеспечении москвичей качественными и надежными коммунальными услугами. Кроме того, уточнил он, план включает создание условий для беспрепятственного подключения к сетям новых жилых домов.