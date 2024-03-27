Собянин: рядом с деревней Троицкое в ТиНАО построят крупный пищевой кластер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городские власти предоставили инвестору земельный участок рядом с деревней Троицкое в ТиНАО, где планируется создать крупный пищевой кластер. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"Там планируется выпускать хлебобулочные, кондитерские и мясные изделия, напитки, консервы и многое другое", – добавил мэр города.

Он напомнил, что в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) застройщик получил территорию площадью 23,5 гектара всего за 1 рубль в год. Теперь он должен возвести производство с 3 000 рабочих мест в течение ближайших пяти лет, сказал Собянин.

"Это уже 29-й инвестор, которому город выделил землю по льготной ставке в рамках МаИП", – указал градоначальник.

Ранее стало известно, что другой застройщик также получил земельный участок в рамках МаИП. Площадь промышленного технопарка на территории столичного района Люблино составит 13,5 тысячи "квадратов". Благодаря реализации проекта в Москве появится еще 260 новых рабочих мест.