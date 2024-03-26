Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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26 марта, 10:45

Город

"Город без окраин": район Беговой

"Город без окраин": район Беговой

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Елена Телкова может обойти район Беговой за несколько часов: ее любимый маршрут всегда начинается с Грушевой аллеи. Это место появилось под окнами дома Елены больше 50 лет назад – столько же она живет в Беговом районе. Здесь Елена познакомилась с будущим мужем, растила детей, делала ставки на ипподроме и ходила за хлебом в знаменитый "Ажурный дом".

Мимо Музея импрессионизма и "Дома авиаторов" она направится в историческую библиотеку, где узнает еще больше о своем родном районе. Подробнее – в программе "Город без окраин".

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