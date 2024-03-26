"Город без окраин": район Беговой

Елена Телкова может обойти район Беговой за несколько часов: ее любимый маршрут всегда начинается с Грушевой аллеи. Это место появилось под окнами дома Елены больше 50 лет назад – столько же она живет в Беговом районе. Здесь Елена познакомилась с будущим мужем, растила детей, делала ставки на ипподроме и ходила за хлебом в знаменитый "Ажурный дом".

Мимо Музея импрессионизма и "Дома авиаторов" она направится в историческую библиотеку, где узнает еще больше о своем родном районе. Подробнее – в программе "Город без окраин".