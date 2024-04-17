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17 апреля, 16:45

Культура

"Сити": выставка "Виталий Тюрлик. Сонный паралич" открылась в московской галерее Ruarts

"Сити": выставка "Виталий Тюрлик. Сонный паралич" открылась в московской галерее Ruarts

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В Москве, в галерее Ruarts, проходит выставка "Виталий Тюрлик. Сонный паралич". Это первая персональная выставка московского художника, который создает работы из тканей, бывших в употреблении и непригодных для дальнейшего использования.

В Центре Вознесенского открылась экспозиция "Всегда Зоя. Выставочный роман" на 100-летний юбилей писательницы и драматурга Зои Богуславской. Выставка будет работать до 28 июля.

Подробности об этих и других выставочных проектах – в программе "Сити".

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