17 апреля, 16:45Культура
"Сити": выставка "Виталий Тюрлик. Сонный паралич" открылась в московской галерее Ruarts
В Москве, в галерее Ruarts, проходит выставка "Виталий Тюрлик. Сонный паралич". Это первая персональная выставка московского художника, который создает работы из тканей, бывших в употреблении и непригодных для дальнейшего использования.
В Центре Вознесенского открылась экспозиция "Всегда Зоя. Выставочный роман" на 100-летний юбилей писательницы и драматурга Зои Богуславской. Выставка будет работать до 28 июля.
Подробности об этих и других выставочных проектах – в программе "Сити".