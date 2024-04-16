"Моя Москва": Наталья Бондарчук. Часть 1

Актерский талант Натальи Бондарчук обезоруживал режиссеров первой величины, а ее режиссерские работы любят дети разных поколений. Сама актриса призналась, что питает нежные чувства к Москве и уверена, что родилась в лучшем городе планеты.

Прогуливаясь по улицам своего детства в районе Сокол, Наталья Сергеевна вспомнит, почему так любила салюты, что лепила из пластилина, и расскажет, какая она – ее Москва.

Подробнее – в программе "Моя Москва".