"Сити": топ-3 интересных выставок весны

Команда "Сити" сделала подборку топ-3 интересных весенних выставок в столице. На третьем месте – выставка пейзажей "Пространство. Воздух. Свет" в Музее В. А. Тропинина.

На втором месте расположилась экспозиция Нины Котел, Александры Митлянской и Евгении Соломатиной "О всех вещах, там обитающих" в Stella Art Foundation. На вершине рейтинга – выставка "Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х" в Музее Москвы.

Подробнее – в программе "Сити".