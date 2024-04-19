"Сити": восемь новых проектов открылись в Мультимедиа Арт Музее

Команда "Сити" сделала подборку новых мероприятий, которые можно посетить в столице. Так, можно сходить на датский фильм с Мадсом Миккельсеном "Меч короля" – это историческая драма об освоении новых земель в XVII веке. По сюжету датский король отправляет своего лучшего подданного осваивать дикие земли в стране, однако помешать этому пытается крупный местный землевладелец.

Кроме того, в Мультимедиа Арт Музее открыты восемь новых проектов, среди них – выставка "Коллекция фонда Still Art. Шедевры мировой фотографии моды". Подробнее – в программе "Сити".