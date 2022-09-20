Работу связанного с Моргенштерном кафе приостановили в Москве

Фото: елеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Суд в Москве на 90 суток приостановил работу кафе, связанного с рэпером Моргенштерном (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"По постановлениям прокуратуры <...> суд признал индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги питания в кафе на Никольской улице, виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных статьей 6.6, частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ", – говорится в сообщении.
По данным агентства РИА Новости, речь идет о заведении Kaif Burger. Его музыкант ранее активно рекламировал, при этом фактически заведение зарегистрировано на другого человека.
Ранее, 14 сентября, суд закрыл на 90 суток ресторан Моргенштерна "Кайф" из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В мае этого года ресторан рэпера оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за продажу спиртного без лицензии. В ходе проверки из незаконного оборота было изъято 926 бутылок алкоголя.
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