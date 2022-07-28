Моргенштерн оказывает на детей сатанинское влияние – победитель "Голоса" отец Фотий

Фото: Москва 24

Рэпер Моргенштерн (признан иноагентом на территории России) оказывает на детей сатанинское влияние. Об этом победитель "Голоса", иеромонах Фотий заявил проекту Москвы 24 "Историс. Откройте, Давид".

"Моргенштерн – вот это вот откровенно сатанинское влияние на детей", – сказал он.

По его словам, именно "у детей в телефонах, у школьников звучит этот Моргенштерн". "Они его все безумно почему-то любят, наверное, опять же потому что он нарушает", – добавил священнослужитель.

"Люди заблуждаются, думая, что церковь – это только свечки, патриарх Кирилл и пропаганда". Давид Виннер провел день со священнослужителем, победителем шоу "Голос", отцом Фотием. Как ему удается совмещать карьеру певца и служение церкви? Почему лишний вес – это грех, и можно ли заниматься йогой? Что отец Фотий думает о современном театре, постановках Богомолова, мемах на религиозную тему, юморе Урганта и Бузовой? Можно ли прощать звездам "танцы на кресте"? Грех ли пить вино? И как каждому человеку научиться искусству – любить?

Смотрите полное интервью иеромонаха Фотия в проекте Москвы 24 "Историс. Откройте, Давид".