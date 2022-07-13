Суд признал законным внесение Моргенштерна в список иноагентов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Замоскворецкий суд Москвы признал законным внесение рэпера Моргенштерна в список иноагентов. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство в полном объеме отклонило иск музыканта, в котором оспаривается признание его иноагентом.

6 мая Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов рэпера Моргенштерна. Из материалов ведомства следует, что музыкант получал финансирование от израильской компании Yoola Labs Ltd в том числе за посты в телеграм-канале "Не Моргенштерн". Кроме того, часть средств поступала ему и с Украины. Также отмечалось, что рэпер занимался политической деятельностью.

